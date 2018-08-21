قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن غرفة العمليات المركزية بالمركز تضم في عضويتها ممثلي وزارات "الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة"، بالإضافة إلى ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة الإسعاف المصرية، وتتلقى الغرفة شكاوى المواطنين على الخط الساخن (16528).

وأشار رئيس المركز، إلى أنه لم يرد للغرفة في أول أيام العيد أية شكاوى خاصة بعدم توافر أيًا من أنواع السلع الغذائية، موضحًا أن الشكاوى انحسرت خلال يوم وقفة عيد الأضحى المبارك في وجود زحام في بعض المواقف الرئيسية (عبود – المنيب) بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعلى الفور تم التواصل مع وزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة لزيادة عدد الأتوبيسات لنقل المواطنين إلى الأقاليم، وإنهاء التكدس بالمواقف محل الشكوى.

وأضاف أن عمل غرفة العمليات المركزية مستمرعلى مدار الساعة لمتابعة استقرار الأوضاع المعيشية بجميع المحافظات مع التأكد من توافر السلع الغذائية المختلفة واستمرار تقديم الخدمات اللازمة "مياه ـ كهرباء ـ مواصلات ـ أمن" ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن الغرفة تتابع موقف الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة، حيث تابعت الغرفة أحوال الحجاج المصريين في عرفات ونفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى منى، والتأكد من تقديم أنواع الرعاية كافة لتسهيل تأدية المناسك.