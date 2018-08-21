أعلن عدد من الجامعات انتهاءها من أعمال الصيانة لـ90% من منشآت المدن الجامعية، استعداداً لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد 2018 - 2019، موضحة أن الصيانة شملت تغيير «المراتب والمخدات» فى غرف الطلاب، ورش جميع الأماكن بالمبيدات الحشرية غير الضارة، وتطوير المنظومة الأمنية لحماية الطلاب بتركيب كاميرات مراقبة على بوابات الدخول والخروج.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن «الجامعة قاربت على الانتهاء من صيانة المدن بالكامل»، وأكد «نجم»، لـ«الوطن»، أن الجامعة وضعت خطة شاملة لتغطية جميع الأماكن بكاميرات مراقبة عالية الجودة، وجارٍ الانتهاء من وضع الكاميرات بباقى الطرقات والبوابات المخصصة للدخول والخروج بالمدن.

«عزت»: رش الغرف بمبيدات غير ضارة و«نجم»: كاميرات مراقبة لحماية الطلاب

وأكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن «مجلس الجامعة لا يبخل على الطلاب سواء كانوا مقيمين بالمدن أو خارجها، بأى مساعدات»، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن «أعمال الصيانة بالمدن الجامعية أوشكت على الانتهاء، بما فيها تجديد المطابخ الرئيسيّة، ومبنى ح بالمدينة، والمقر الجديد للإدارة العامة للتموين الطبى والصيدليات».

وتابع أنه سيتم البدء فى تسكين الطالبات المقبولات بالمدن الجامعية، خلال الأسبوع الأول للدراسة، موضحاً أنه تم رفع رسوم المدن لـ250 بدلاً من 165 جنيهاً شهرياً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات للمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كافٍ، إضافة لافتتاح المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد، بسعة 500 طالب.