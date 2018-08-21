«التعامل مع المالك مباشرة» تُنهى أسطورة «البيه البواب»

يبدو أن الأسطورة إلى زوال، بعد انتشار تلك اللافتات على واجهات العمارات، تحذر من التعامل مع البواب فى عروض البيع والشراء المطروحة على الشقق، طالبة من راغبى الشراء «الاتصال بالمالك مباشرة».. اللافتات التى انتشرت على واجهات العمارات، لم تفرق بين مسكونة وأخرى تحت التشطيب، الكل يحذر من التعامل مع البواب، وهو ما برره أحد ملاك العقارات بقوله: «علقت اليافطة لتجنب أى تعامل من ورايا، البواب غالباً بيتحول لسمسار، وبيتفق مع المشترى على سعر وياخد نسبة».

حراس العقارات: الله يسامحه أحمد زكى.. ومش كلنا «عبدالسميع»

كثير من المضايقات أصبح حراس العقارات يتعرضون لها، تارة من المشترين وأخرى من أصحاب العقارات، لا يلوم محمود عبداللطيف، حارس عقار، فى كل ما يتعرض له سوى الراحل أحمد زكى «الله يسامحه.. سُمعتنا باظت من ساعة البيه البواب، الناس فاكرة كل بواب فى مصر عبدالسميع بتاع الفيلم».. يؤكد عبداللطيف: «الناس بتيجى تسألنى على الأسعار رغم اليافطة، فأشاور لهم على الرقم، وأوريهم الشقة».

تنقل ربيع البسيونى هو الآخر من عمارة لأخرى ومن مهندس لآخر ليجد اللافتة نفسها تطارده، وتطالب الزبون بالتعامل مع المالك فقط، يؤكد: «بيقطعوا عيشنا، هو شغل العمارة يأكّل عيش، وكمان لازم أكون موجود طول النهار والليل، لأن صاحب البيت ممكن يتصل بيا فى أى وقت، يقول لى فيه زبون عاوز يشوف شقة، ولو اعترضت صاحب البيت هيقول لى مش ليك مرتب بتاخده؟!».