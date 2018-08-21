امتلأت شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بالمصيفين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، لقضاء أول أيام عيد الأضحى، كما انتشر أفراد الأمن لمنع التحرش بالفتيات، وضبط الموتوسيكلات والدراجات البخارية والنارية المخالفة لعدم مضايقة رواد المصيف.

واستقل عدد من المواطنين بشوارع المصيف، الطفطف في رحلة على شواطئ المصيف، بالإضافة لشراء احتياجاتهم من الأسواق المتعددة التي وفرت كل السلع واحتياجات الزائرين بأسعار مناسبة، كما انتشر نحو 120 منقذا على الشواطئ لتأمين المواطنين والتعامل مع أي حالات غرق.

وقال المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين، فضلا عن رفع عمال النظافة القمامة أولا بأول حتى لا تؤرق رواد المصيف.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً الى أنه يتم تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى مع تشكيل غرف عمليات تنعقد على مدار الساعة للتدخل بشكل عاجل في حالة حدوث أي مشاكل وحلها على الفور.