بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية.. 7 معلومات عن رئيس جزر القمر السابق

مثل الرئيس السابق لجزر القمر، أحمد سامبي، أمام المحكمة ووضع تحت الإقامة الجبرية بعد توجيه الاتهام له رسميا بالتورط في فضيحة فساد، حيث وجهت له تهم بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد للأجانب، وبعدها منع من مغادرة منزله بسبب مخاوف من أن يحرض أنصاره على الاحتجاج.

وينفي سامبي التهم الموجهة له ويقول إنه يعاقب لمعارضته تعديل دستوري أجري مؤخرا ومكن الرئيس الحالي للبلاد من البقاء في سدة الحكم لمدة عشر سنوات إضافية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن أحمد سامبي:

- أحمد سامبي يبلغ من العمر 60عاما، حيث ولد عام 1958.

- تولي رئاسة دولة جزر القمر في عام 2006، وذلك بعد أن حصل على 58% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت وقتها.

- أثير جدل كبير حول مذهبه الديني وقت فوزه برئاسة جزر القمر رغم أنه رجل دين ورجل أعمال سني، ألا أنه كان يلقب بسم "آية الله"، وهو لقب يعرف بين قيادات المذهب الشيعية، وذلك بحسب ما جاء في مقال الـ بي بي سي عام 2006.

- درس العلوم السياسية الإسلامية في إيران، وهو ما أرجعه البعض أنها السبب في أن يطلق علية لقب "آية الله".

- أنتشرت مخاوف وقت تولي "سامبي" حكم جزر القمر قبل 12 عاما، وذلك خوفا من تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ألا أنه خرج عقب توليه الحكم قائلا "بلدنا ليس مستعد لأن يكون دولة إسلامية ولن أسمح بإجبار النساء على ارتداء الحجاب".

- استمر "سامبي"على رأس السلطة في جزر القمر منذ عام 2006 ولمدة 5 أعوام لينهي مدته في 26 مايو 2011 ويخلفه بعدها الرئيس إكليل ظنين.

- وضع سامبي تحت الإقامة الجبرية، بحسب ما ذكر وفقا لموقع فرانس24، وذلك إثر توقيف معارضين في مظاهرات اعترضت على استفتاء أجراه الرئيس الحالي غزالي عثماني، من أجل تمديد فترة حكمه.