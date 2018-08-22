"صحة الغربية": تلقينا بلاغا بوفاة طفلة بمستشفى بسيون لعدم وجود أطباء

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية تلقت شكوى من قبل أحد المواطنين بوفاة طفل داخل مستشفى بسيون المركزى، نتيجة الإهمال وعدم وجود أطباء في الاستقبال.

وأضاف "شرشر" لـ"الوطن" أنه قرر على الفور تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل المديرية للتحقيق في الواقعة، وفي حالة ثبوت إهمال وصحة الشكوى، سيتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة الإدراية، قائلا: " الفيديو لم يستدل عليه داخل مستشفى بسيون من عدمه، ونحن لن نتستر على أي إهمال وسيتم محاسبة كل مقصر إذا ثبت تورطه فى التأخر في إنقاذ مريض".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا فيديو لطفل "يموت" داخل مستشفى بسيون المركزى، التابع لمديرية الصحة بالغربية، أثناء محاولة ممرضات إنقاذه، بينما لا يوجد أطباء داخل المستشفى.