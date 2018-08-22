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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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حفل معايدة للحجاج من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة بالأراضي المقدسة

حفل معايدة للحجاج من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة بالأراضي المقدسة

قوات الأمن التركية تشدد الحراسة على منزل القس الأمريكي

قوات الأمن التركية تشدد الحراسة على منزل القس الأمريكي

"أوقاف القصير" تخصص عائدات جلود الأضاحي لصالح مرضى "سي"

"أوقاف القصير" تخصص عائدات جلود الأضاحي لصالح مرضى "سي"

غرق شوارع كوم أمبو بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية

غرق شوارع كوم أمبو بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية

إقبال كثيف من المصيفين على شارعي "شيري والنصر" بالغردقة في العيد

إقبال كثيف من المصيفين على شارعي "شيري والنصر" بالغردقة في العيد

طبيب "طفلة مستشفى بسيون" يروي لـ"الوطن" تفاصيل وفاتها: "ملحقتهاش"

طبيب "طفلة مستشفى بسيون" يروي لـ"الوطن" تفاصيل وفاتها: "ملحقتهاش"

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مصور فيديو "شبكة البلالين" بالعصافرة لـ"الوطن": "لقطة صنعت البهجة"

مصور فيديو "شبكة البلالين" بالعصافرة لـ"الوطن": "لقطة صنعت البهجة"

«التعامل مع المالك مباشرة» تُنهى أسطورة «البيه البواب»

«التعامل مع المالك مباشرة» تُنهى أسطورة «البيه البواب»

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

بالفيديو| تطور سعر الخروف في مصر.. من 10 جنيهات لـ8 آلاف جنيه

بالفيديو| تطور سعر الخروف في مصر.. من 10 جنيهات لـ8 آلاف جنيه

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