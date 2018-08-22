طبيب "طفلة مستشفى بسيون" يروي لـ"الوطن" تفاصيل وفاتها: "ملحقتهاش"

قال الدكتور أحمد عطا، طبيب الأطفال المناوب بمستشفى بسيون المركزى، الذي شهد وفاة طفلة، بسبب عدم وجود أطباء، وفقا لفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، إنه كان طبيبا مقيما بالحضانة وقسم الأطفال الداخلي، وقت دخول الطفلة المستشفى.

وأضاف عطا، لـ"الوطن"، أن حالة الوفاة وقعت، أمس، في يوم وقفة عرفات وقت أذان المغرب، موضحا: "لا يصح لي التدخل فوظيفتي طبيب مقيم بالحضانة وقسم الداخلي الأطفال وليس قسم الاستقبال والطوارئ، لأن لها أطباء آخرون مسؤولون عنها في هذا التوقيت، ويتم استدعاء طبيب الأطفال حال الاحتياج إليه بعد عرضها على طبيب الاستقبال أولا".

وتابع: "حضرت الحالة قبيل أذان المغرب تماما وأنا أعمل بالحضانة، فوجئت بدخول أهل الحالة عليّ قائلين (معانا حالة فيصت تحت يا دكتور) فهرعت معهم سريعا من الدور الثاني بالمبنى القديم إلى الاستقبال في المبنى الجديد جريا على السلم في 4 دقائق".

واستطرد: "عندما سألت أهل الحالة عن تاريخها المرضي تبين أنها تعاني من ماء على المخ، وخضعت لعمليات جراحية وتركيب صمامات، وتتناول أدوية لعلاج الصرع والتشنجات".

وأردف: "قال أهل الحالة إنها أصيبت بتشنج في المنزل وفقدت الوعي، وأنهم مقيمين بقرية شبراتنا، والوقت المستغرق من المنزل حتى وصولهم المستشفى 45 دقيقة، ووصلت المستشفى دون نبض مع اتساع في حدقة العين غير مستجيب للضوء وهى علامات للوفاة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأجرى التمريض إنعاش قلبي رئوي لها، وفور وصولى قمت باستكمال الإنعاش القلبي الرئوي للحالة لمدة نصف ساعة ولكن دون عودة لنبضات القلب"، مبينا أن الطفلة تدعى أسماء عبدالحكيم، 3 سنوات.

كان رواد "فيسبوك"، قد تداولوا فيديو لطفلة داخل مستشفى بسيون المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، يظهر وفاتها بسبب عدم وجود أطباء داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، ومحاولة الممرضات إنقاذها.

كان الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل المديرية للتحقيق في الواقعة، قائلا إنه في حالة ثبوت إهمال وصحة الشكوى، سيتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة الإدراية.