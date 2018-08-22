قوات الأمن التركية تشدد الحراسة على منزل القس الأمريكي

شددت الشرطة التركية في إزمير، الإجراءات لحماية منزل القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يخضع للإقامة الجبرية هناك.

وحسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلًا عن صحيفة "حرييت" التركية، فإن أفراد القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب ووحدات التدخل السريع للشرطة على الدراجات الناري "يونس بوليس"، تعمل باستمرار على تأمين منزل القس الأمريكي، بفحص كل المركبات في الشوارع التي تؤدي إلى بيت برانسون.

كانت العلاقات الأمريكية التركية، قد تأثرت بشدة مؤخرًا، على خلفية احتجاز القس الأمريكي لدى أنقرة منذ عام 2016، ما جعل إدارة ترامب تفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، عصفت بالاقتصاد التركي وجعلت الليرة التركية تصل إلى أدنى مستوياتها أمام الدينار.