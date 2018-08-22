زلزال قوي يضرب مناطق شمال شرقي فنزويلا

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات ساحل شمال شرقي فنزويلا، وفق المرصد الجيولوجي الأمريكي الثلاثاء، دون أن ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار.

وسبّب الزلزال الذي استمر لثوان معدودة حالة ذعر في كراكاس، وخاصة بين الذين يقطنون الأبنية المرتفعة التي تم إخلاؤها خوفا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.

وقال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة"، لكن "حتى الآن، لا توجد تقرير عن وقوع ضحايا".

وأضاف أنه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال.

وقال المرصد الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال وقع تماما بعد الساعة 5,30 مساء (21,30 ت غ)، وتم تحديد مركزه قريبا من ساحل ولاية سوكري، على عمق يبلغ 123 كيلومتر.

أما معهد الزلازل الفنزويلي فقال إن الزلزال كان بقوة 6,3 درجات، ومركزه على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة كراكاس.

وأعلن المركز الأمريكي للتحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي أنه "لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".

وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين سكان منطقة كراكاس التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص.

ودعا ريفيرول الى "الهدوء"، مشيرا إلى أنه تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.