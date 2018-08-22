"فيسبوك" و"تويتر" تحذفان 300 حساب إيراني "مضلل"

أعلنت شركتا " فيسبوك، تويتر"، الثلاثاء، أنهما قامتا بحذف ما يقارب 300 حساب إلكتروني لمصادر أغلبها في ايران، وذلك بعدما تبين أن تلك الحسابات تقوم بسلوك مضلل منسق.

وبحسب "سكاي نيوز" تحركت الشركتان بناء علي معلومة وردت من شركة "فاير أي" للأمن الالكتروني التي أكدت أن تلك الحسابات تروج لدعاية إيرانية، وذكر "ناثانيال غلايشر" المسؤول عن سياسة الأمن الالكتروني في "فيسبوك" في منشور له، "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحساب بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران استهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

ووصف "توتير" الأنشطة على أنها تلاعب منسق، وقالت الشركة عبر مدونة، إن أنشطة التأثير، على حد وصف "فاير آي" لها، بدأت العام الماضي واستمرت حتى هذا الشهر، ولكن من المهم الإشارة إلى أن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2018 تحديدا، إذ أنه يتجاوز الجمهور الأميركي والسياسة الأميركية".

وقد أتى حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف "فيسبوك" حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل أيضا، وذكرت الشركة الثلاثاء، أنها اكتشفت المزيد من السلوك المضلل المرتبط بروسيا، لكن لا صلة لهذا النشاط على ما يبدو بالحملة المتعلقة بإيران.