لقي 6 طلاب مصرعهم غرقا، أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج، في أول يوم لعيد الأضحى المبارك، بحسب بيان أمني لمديرية أمن سوهاج.

ووفقا للبيان، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، تم انتشال جميع الجثث بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بدائرة مراكز "البلينا، وطهطا وأخميم، وساقلته".

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، بغرق 6 طلاب في أماكن متفرقة، وفي دائرة مركز ساقلته غرق محمود أحمد السيد حسن، 17 عاما طالب ويقيم بناحية الحرادنه، أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية الفراسية، وتم انتشال الجثة، وفي دائرة مركز طهطا غرق محمد أحمد أحمد علم الدين، 19 عاما طالب، ومحمد سيد أحمد محمد صالح، 18 عاما طالب ويقيمان بناحية نزلة القاضي، أثناء الاستحمام بمرسى العبارة النهرية بناحية الخزندارية شرق، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة المستشفى المركزي.

كما تبلغ بغرق شخصين بنهر النيل بناحية نيده مركز أخميم، وبالفحص تبين غرق يوسف عصام السيد أحمد، 12 عاما طالب، ومعتز أحمد تعلب محمود، 13 عاما طالب ويقيمان بناحية العزبة والعرب، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وفي دائرة مركز شرطة البلينا غرق عبد الله عز الدين أحمد عوض، 18 عاما طالب، ويقيم بناحية الغابات أثناء الاستحمام بمرسى العبارة النهرية، وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثث بمعرفة مفتشي الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الوقائع، وحُررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.