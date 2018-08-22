أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، في مشاجرة بينهم بقرية الطوايل الغربية بمركز ساقلته في سوهاج.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بوجود مشاجرة بناحية الطوايل الغربية، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

بالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول"، "السيد.ك.أ" 20 عاما طالب مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، "إسلام.أ.أ" 33 عاما موظف مصابا بكسر بالساعد الأيمن وجرح باليد اليسري، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، و"كمال.أ.أ" 45 عاما حاصل علي دبلوم مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، و"طرف ثان"، "صابر.م.أ"40 عاما عامل، و"فتوح.م.أ" 34 عاما عامل، و"علي.م.ا" 31 عاما عامل، و"هاجر.ص.أ" 30 عاما ربة منزل مصابين بكسور وجروح قطعية بالرأس، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، "بركات.م.أ" 28 عاما حاصل على دبلوم تجارة مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4377 جنح المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.