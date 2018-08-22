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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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"المياه والصرف" بسوهاج تنظم ندوة للعاملين لمناقشة مخاطر الإدمان

"المياه والصرف" بسوهاج تنظم ندوة للعاملين لمناقشة مخاطر الإدمان

وفد من كنائس شرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

وفد من كنائس شرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

الانتهاء من تنفيذ أكثر من 4000 شقة إسكان اجتماعي بـ"15 مايو"

الانتهاء من تنفيذ أكثر من 4000 شقة إسكان اجتماعي بـ"15 مايو"

بالصور| ملايين الأقباط يحتفلون بعشية عيد العذراء بجبل درنكة في أسيوط

بالصور| ملايين الأقباط يحتفلون بعشية عيد العذراء بجبل درنكة في أسيوط

مال وجنس وانتخابات.. محامي ترامب "يفضحه" رسميا

مال وجنس وانتخابات.. محامي ترامب "يفضحه" رسميا

المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

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أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»

كنيسة مسطرد.. «صوم العذراء» ينتهى بـ«أضحى المسلمين»

كنيسة مسطرد.. «صوم العذراء» ينتهى بـ«أضحى المسلمين»

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

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بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

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