تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"المياه والصرف" بسوهاج تنظم ندوة للعاملين لمناقشة مخاطر الإدمان
وفد من كنائس شرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى
الانتهاء من تنفيذ أكثر من 4000 شقة إسكان اجتماعي بـ"15 مايو"
بالصور| ملايين الأقباط يحتفلون بعشية عيد العذراء بجبل درنكة في أسيوط
مال وجنس وانتخابات.. محامي ترامب "يفضحه" رسميا
المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»
اختيارات الوطن
مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»
الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد
أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»
كنيسة مسطرد.. «صوم العذراء» ينتهى بـ«أضحى المسلمين»
لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"
بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة
الأكثر قراءة
طبيب "طفلة مستشفى بسيون" يروي لـ"الوطن" تفاصيل وفاتها: "ملحقتهاش"
"صحة الغربية": تلقينا بلاغا بوفاة طفلة بمستشفى بسيون لعدم وجود أطباء
بعد جريمة دمياط.. لماذا يتكرر قتل الأشقاء لبعضهم في الأعياد؟
وفاة والد الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
خالد أبو النجا مهاجما "رفض المثلية الجنسية": "كفاية عك"
بالصور| "عذراء الزيتون" كاملة العدد.. و"الصليب" تأشيرة الدخول
بالأسماء| "الصحة": ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة
قوات الأمن التركية تشدد الحراسة على منزل القس الأمريكي
طقس ثاني أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة
زلزال قوي يضرب مناطق شمال شرقي فنزويلا
السيسي يهنئ الشيخ صباح الأحمد بعيد الأضحي
من الوزارة إلى الرئاسة.. حكاية "السيسي" مع الغارمات
عاجل