قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل.

وأكد بولتون، أنه لا إمكانية للتخفيف من العقوبات على إيران.