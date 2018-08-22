تقدم فرقة الأصدقاء المسرحية العرض المسرحي، "المسيح يصلب في فلسطين"، وذلك على مسرح مزرعة الحياة بطريق المرور المرور الجديد، بجوار مقابر الأقباط بالقوصية في محافظة أسيوط، وذلك يومي الخميس والجمعة القادمين "ثالث ورابع أيام عيد الأضحى" من الخامسة إلى التاسعة مساء.

وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أنه تم عرض المسرحية بشبرا بالقاهرة ثم سمالوط بالمنيا لترسو سفينتهم بالقوصية، مشيرا إلى أن العرض لاقى نجاحا كبيرا في الأماكن التى تم العرض فيها.

وأضاف أن العرض من تأليف الكاتب نسيم مجلي وإخراج أميل شوقي وبطولة كوكبة من نجوم الوطن العربي والمسرح القومي ويجسد معاناة الواقع الحالي بإسقاط تاريخي، والذي حضره عدد كبير من كبار الفنانين والنقاد وأثنوا عليه، كما حصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

وذكر أن العرض قال عنه كاتبه "نسيم مجلي"، أنه ألفه منذ 50 عاما ولكنه تم منعه من النشر أو تقديمه في عمل فني لما يمسه من آلام الحاضر في صورة مستوحاة من أوجاع الماضي.

لافتا إلى أن الدعوة عامة واليوم بالكامل مجاني (الدخول - العرض المسرحي ـ البوفيه ـ المواصلات) ويوجد أتوبيس لنقل الحضور من أمام مبنى المرور القديم قبل بدء العرض "ذهاب وعودة" مجانا.