أسفرت الحملات التموينية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بأسيوط بالتنسيق ومباحث التموين والصحة والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحال اللحوم، عن ضبط 11 طنا و593 كيلو سكر تمويني مدعم ناقص الوزن و300 كيلو دقيق بلدي مدعم و29 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و66 عبوة شيبسي فاسدة وعبوة سجائر وإسطوانة بوتاجاز وغيرها من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه حرر 171 محضرا تموينيا خلال يومين لمخالفات تموينية متعددة، موضحا أن المخالفات التي حررت للمخابز تنوعت ما بين عدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم تسليم بون صرف خبز للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه جرى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع واعترفوا بصحتها حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 10 لسنة 1966.