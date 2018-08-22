أصيب 10 أطفال، من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة كشري من أحد محال الكشري، واتهموا صاحب المحل بالتسبب في إصابتهم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، للعلاج، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول 10 أطفال جميعهم من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، مصابين بحالة إعياء وقيء شديد ادعاء تسمم غذائي وحالتهم العامة مستقرة.

وأفاد البيان الأمني، أن المصابين هم: "محمد جودة عبدالكريم" (5 سنوات-طفل)، وشقيقته "فاطمة" (8 سنوات)، و"منة الله روبي. ع" (10 سنوات-طالبة)، و"أحمد أشرف. ر" (6 سنوات-طفل)، و"حسن علي. ج" (7 سنوات- طالب)، وشقيقه "حسين" (7 سنوات- طالب)، وشقيقه "محمد" (3 سنوات-طفل)، و"حازم محمد. ش" (3 سنوات- طفل)، و"ريناس محمود. ج" (4 سنوات- طفلة)، و"عمر سامي. ع" (15 سنة- طالب)، وجميعهم من قرية هوارة المقطع.

وقال أهالي المصابين في أقوالهم بمحضر الشرطة، وفقا للبيان الأمني، إن المصابين تناولوا وجبة كشري من محل مأكولات، وشعروا بحالة إعياء وقئ شديد بعد ذلك، واتهموا صاحب محل الكشري بالتسبب في إصابتهم، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وقسم مباحث التموين إلى المحل، وضبطت صاحبه، ويدعى "ه. م" (54 سنة-صاحب المحل)، ومقيم بنفس القرية، وأقر بالواقعة، وسحب عينات من المواد الغذائية الموجودة بالمحل، وجار فحصها.

حرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 22188 لسنة 2018 م جنح مركز شرطة الفيوم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة.