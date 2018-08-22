أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أنها حققت رقما غير مسبوقا في تاريخ المحافظة في مشروع صكوك الأضاحي، حيث بلغت حصيلة بيع صكوك الأضاحي بالمديرية حتى اليوم ستة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه.

أوضحت الإدارة أن بيع الصكوك مستمرا إلى آخر أيام التشريق.