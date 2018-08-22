أعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر عن ظهور القرش الحوتي المسالم بمياه الغردقة في ثاني أيام العيد وسط ترحيب كبير من المصطافين المصريين والأجانب.

وقال حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إنه تلقى إخطارًا من مجموعة من الغواصين وأصحاب لنشات سياحية عن رصدهم للقرش الحوتي بمياه الغردقة.

ولفت إلى أن بهلول يزور الغردقة للمرة الرابعة خلال شهر بعد رصده الأسبوع الماضي بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وأضاف أن الغواصين بمشاركة عدد من السياح مارسوا الغوص بجانبه والتقطوا الصور التذكارية معه في جلسة تصوير.

وأكد الطيب أن القرش الحوتي كائن بحري مسالم وأنه صديق للإنسان وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، مضيفا أن جمعية الإنقاذ البحري ستتابع القرش الحوتي حتى لا يعتدى عليه أحد من قبل الصيادين حتى يكون في مأمن من الصيد الجائر ومراقبة تحركاته داخل المياه الإقليمية وحتى لا يضل الطريق ويعلق بالمناطق الضحلة.

وطالب من الجهات المختصة بدعم الجمعية خلال متابعتها لتحركات القرش الحوتي ويتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ولا توجد لديه أسنان، وهو مهدد بالانقراض والمحظور صيده.

ويأتي القرش الحوتي من المحيط الهندي، مرورًا بمضيق باب المندب ويصل في بعض الأحيان لخليج السويس ثم العودة مجددا ويعد ظهوره حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة.