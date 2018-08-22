لقى طفل رضيع مصرعة وأصيب 4 أشخاص اثر وقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق العلمين الدولي.

وتلقى، اليوم، اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق العلمين القاهرة الدولي وسقوط 5 مصابين من بينهم طفل رضيع لقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

ونقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث جميع المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي وهم شيماء عيد اليافوزي 25 سنة من الجيزة مصاب بكدمه شديدة بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويوسف محمود محمد 3 سنوات من الجيزة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وماريا محمود محمد 6 سنوات من الجيزة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومريم فتحي محمد 8 سنوات من الجيزة مصاب بجروح قطعية بالذقن والرأس واشتباه نزيف بالمخ، بالإضافة إلى الطفل حمزة فتحي محمد الذى يبلغ من العمر عامين وهو من الجيزة، ووصل إلى المستشفى وحالتة توقف بعضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة ولقى مصرعة.

في الوقت ذاته إنتقلت الاجهزة الامنية لموقع الحادث وتم سؤال المصابين للتعرف على أسباب وملابسات وقوعة.