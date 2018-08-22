قال الدكتورة شيرين زكي، مفتشة بيطرية، إن عدد الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش لا يتجاوز عددهم 100 طبيب على مستوى الجمهورية، بما يعني أن كل طبيب بيطري مسؤول عن مليون مواطن، وهذا أمر صعب جدا.

وأضافت زكي لـ"الوطن" أن كمية اللحوم المضبوطة الفاسدة لا تتعدى 10% فقط من كمية الفساد في الأسواق بسبب قلة عدد الأطباء وعدم قدرتهم على تغطية كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الجيزة بها 6 أطباء تفتيش فقط، فضلا عن عدم تعيين أطباء بيطريين منذ عام 1994

ودعت زكي إلى ضرورة إعادة تكليف خريجي الطب البيطري كنوع من الخدمة المدنية لمواجهة فوضى الغذاء.