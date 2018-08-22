أعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار عملية ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف وزارت الأوقاف والتموين والطب البيطري، وذلك في إطار دور الأوقاف الاجتماعي من خلال مشروع صكوك الأضاحي.

وأعلنت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم، أن فريق المتابعة لعمليات الذبح لليوم الثاني تكون من: "الشيخ محمود محمد قناوي وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ محمود هشام محمود مرزوق مدير إدارة أوقاف أبوسمبل، والشيخ محمود عبد العال علي أحمد مفتش دعوة، والشيخ جمال حمدي نور الدين مصطفى إمام وخطيب، الشيخ محمود عبد الكريم محمود طاهر إمام وخطيب".