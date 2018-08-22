لقى عامل مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من مستشفي المنيا العام، بوصول "أحمد م ر" 19 عامًا، عامل، جثة هامدة.

بانتقال الرائد محمد نادي رئيس مباحث مركز بني مزار، تبين أن المتوفي مقيم بقرية طمبو وأثناء استحمامه بنهر النيل تعرض للغرق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.