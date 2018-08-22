"الكهنة" يتدخلون لحل أزمة كنيسة السيدة العذراء بدير الجرنوس في مغاغة

أصدر 5 من الآباء الكهنة بكنيسة السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس التابعة لمطرانية مغاغة والعدوة في شمال محافظة المنيا، اليوم، بيانًا للاعتذار عن بعض الأخطاء والتجاوزات التي صدرت من أشخاص وخدام وأعضاء سابقين بلجنة كنيسة، والتي طالت المطرانية والأنبا "أغاثون" الأسقف العام، والذي اتخذ بدوره عدة قرارات لإحباط مخطط يقودة خدام وأشخاص ولجنة كنيسة موقوفة، تحرض الشعب على عدم طاعة تعاليم الكنيسة وإفساد احتفالات عيد العذراء، حيث أوقف "الأسقف" الصلوات والقداسات بكنيسة العذراء بقرية دير الجرنوس.

وذكر البيان: "نعتذر نحن آباء كنيسة السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس، عما صدر من بعض أعضاء اللجنة السابقة وبعض خدام الكنيسة لغلقهم الأبواب بعد صلاة قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء القرية بطريق دير الأنبا صموئيل، وذلك أثناء تواجد الأب الأسقف والوفد المرافق له بعد انتهاء القداس، كما نعتذر عن عدم طاعة بعض الأشخاص لتعاليم الكنيسة والأب الأسقف رغم مسامحته لهم أكثر من مرة أمام الأباء الوكلاء بمقر المطرانية".

وأضاف البيان: "كما نعتذر عن استمرار بعض هؤلاء الأشخاص في تحريض بعض الشعب ضد الرئاسة والكنيسة والإتيان بأفعال لا تليق، ومنها غلق الباب الرئيسي للكنيسة بالسلاسل الحديدية ومنعهم للجنة المالية بالمطرانية من أداء عملها المكلفة به، وجمع هؤلاء التبرعات والنذور من الزائرين في أثناء احتفالات عيد السيدة العذراء بالقرية دون تفويض أو صفة، كما نعتذر عما صدر من بعض الأشخاص في حق الأنبا أغاثون والآباء الوكلاء".

وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص الذين افتعلوا المشكلة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون شعب قرية دير الجرنوس، وأننا كآباء مسؤولين عن الكنيسة، فإن من يخرج عن آداب الكنيسة وروحياتها وطاعة الرئاسة الكنيسة وآباء الكنيسة سنتخذ معه موقف كنسي حازم حرصًا على سلامة الكنيسة والقرية، ونحن نسعى مع كبار القرية لإحضار هؤلاء الأشخاص أصحاب المشكلة للاعتذار، فباب التوبة مفتوح لجميع أولادنا ولا نكن لهم أي ضغينة بكل كل الحب.

ووقع على البيان كلا من القمص شنودة جرجس فهيم، القمص مفرح قزمان جرجس، القمص يعقوب ملاك صليب، القس اليشع لويز أنور، القمص متي القمص أخنوخ متي.

وكانت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، أصدرت أمس الثلاثاء، بيانًا قالت فيه، إن هناك بعض المغالطات سقط فيها شباب وجهوا اتهامات للمطرانية وأرسلوا شكاوى للبابا، وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأنبا "أغاثون" الأسقف العام، ووصف البيان هؤلاء الشباب بالخارجين عن البنوة والتفاهم أو معرفة حدود المسؤولية.