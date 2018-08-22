أعرب الدكتور مصطفى رمزي، نائب بقسم المخ والأعصاب في مستشفى الحسين الجامعي، عن دهشته من الانتشار الواسع لصور حمله للطفل المريض "ياسين" إلى مسجد الأزهر، لأداء صلاة العيد.

وقال "رمزي"، في أول تصريح صحفي لـ"الوطن": "أنا شايف إن الموضوع مايستاهلش كل الاهتمام ده، أنا عملت واجبي"، رافضًا ذكر تفاصيل واقعة مساعدته للطفل المريض.

وأشار إلى عدم حديثه مع جهات إعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، معتبرًا ما فعله تصرف إنساني عفوي، "لا يستحق الشكر" بحسب قوله.

وانتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، مجموعة صور للطبيب الشاب، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بعدسة الشاب سيد حجاج، ونالت الكثير من الإشادات والتعليقات الإيجابية، على موقف الطبيب، الذي جلب الفرحة على قلب الطفل الصغير، واعتبرها رواد التواصل الاجتماعي "أجمل لقطة عيد الأضحى".

يذكر أن الطبيب مصطفى رمزي يبلغ من العمر28 عامًا من محافظة كفر الشيخ، وخريج جامعة الأزهر دفعة عام 2014، ويعمل لدى مستشفى الحسين الجامعي منذ مارس 2015 ونائب بجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري منذ مايو 2016.