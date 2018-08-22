تسجيل الدخول
المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

أحدث الأخبار

غضب بعد أنباء عن تصوير "متحرش التجمع" لعمل فني.. و"العدل" يعلق

غضب بعد أنباء عن تصوير "متحرش التجمع" لعمل فني.. و"العدل" يعلق

توقيف روسي في ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم بمواد متفجرة‎

توقيف روسي في ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم بمواد متفجرة‎

محافظ دمياط يقرر تشكيل وحدة تكافؤ فرص للمرأة

محافظ دمياط يقرر تشكيل وحدة تكافؤ فرص للمرأة

"الخارجية الأفغانية": لن نشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

"الخارجية الأفغانية": لن نشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

بالصور| "إقليمية تنشيط السياحة" في دمياط تستقبل زائري رأس البر

بالصور| "إقليمية تنشيط السياحة" في دمياط تستقبل زائري رأس البر

آلام الأطفال في شهر.. مستشفيات حولت فرحتهم بالعيد إلى مأساة

آلام الأطفال في شهر.. مستشفيات حولت فرحتهم بالعيد إلى مأساة

اختيارات الوطن

حظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

حظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

مصريون يفتقدون أجواء العيد فى الغربة: لا لمة ولا خروجات ولا «فتة»

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

الدروس الخصوصية تلاحق المصلين فى «عزبة النخل»: يا صلاة العيد

أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»

أغنية لأم كلثوم حولت «أحمد» من طالب إلى «نبطشى أفراح»

كنيسة مسطرد.. «صوم العذراء» ينتهى بـ«أضحى المسلمين»

كنيسة مسطرد.. «صوم العذراء» ينتهى بـ«أضحى المسلمين»

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

الأكثر قراءة

عاجل