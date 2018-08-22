قالت وزارة العمل الأردنية إن غرفة عمليات الوزارة استجابت، اليوم، لحالتين طارئتين من العمالة المصرية بالمملكة الأردنية، وأجرت كافة المعاملات الإدارية لتسهيل عملية سفرهما.

وقال مدير التفتيش في وزارة العمل الأردنية منور أبو الغنم، في بيان للوزارة اليوم، إن أحد المواطنين راجع صباح اليوم الوزارة وطلب إجازة اضطرارية لأحد العمال الوافدين من الجنسية المصرية الموجود في أحد المستشفيات لرغبته مغادرة الأردن لاستكمال علاجه الطبي في بلده وحسب رغبته.

وأضاف أن مواطنا آخر راجع اليوم الوزارة طالبا إجازة اضطرارية أخرى لأحد العمال الوافدين من مصر لمغادرة الأردن على وجه السرعة للمشاركة في تشييع جثمان أخيه المتوفي في مصر.

وأشار أبو الغنم، إلى أن مدير العمالة الوافدة بالوكالة على العدوان والفريق المناوب أجروا المعاملات الإدارية لتسهيل عملية السفر.

يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية شكلت غرفة عمليات رئيسية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك لغايات تقديم الخدمات للعمال الأردنيين والوافدين على حد سواء.