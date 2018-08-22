تحولت زيارة القرش الحوتي المسالم المكررة إلى البحر الأحمر، إلى عامل جذب لسياحة الغطس والسنوركل، خاصة بمدينة الغردقة.

ورصدت اليوم جمعية الإنقاذ البحري ظهور قرش الحوت بهلول في مياه الغردقة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واحتفل المصطافون من المصريين والأجانب بظهوره.

وتصادف تواجد عشرات السائحين الأجانب والمصريين في رحلة بحرية بالقرب من إحدى الجزر البحرية وسط مياه البحر الأحمر، وتحولت الرحلة البحرية إلى احتفال مع بهلول وجلسة تصوير للسياح والمصريين معه.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن القرش الحوتي ظل بالقرب من السائحين لوقت طويل ولم يصل إلى الأعماق.

وأكد حسن الطيب أنه تلقى إخطارًا من مجموعة من الغواصين وأصحاب لنشات سياحية عن رصدهم للقرش الحوتي بمياه الغردقة، لافتا إلى أن بهلول يزور الغردقة للمرة الرابعة خلال شهر بعد رصده الأسبوع الماضي بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

ولفت رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إلى أن القرش الحوتي كائن بحرى مسالم وأنه صديق للإنسان وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضاف أن جمعية الإنقاذ البحري ستقوم بمتابعة القرش الحوتي حتى لا يعتدي عليه أحد من قبل الصيادين حتى يكون في مأمن من الصيد الجائر ومراقبة تحركاته داخل المياه الإقليمية وحتى لا يضل الطريق ويعلق بالمناطق الضحلة، وطلب من الجهات المختصة دعم الجمعية خلال متابعتها لتحركات القرش الحوتي.

وأعلنت اليوم جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر عن ظهور القرش الحوتي المسالم بمياه الغردقة في ثاني أيام العيد وسط ترحيب كبير من المصطافين المصريين والأجانب.