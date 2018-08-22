قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه جرت إزالة 4 مقاه وكافتيريا وعدد من الإشغالات والتعديات لمخالفين بالكورنيش الشرقي، خلال الحملة التي قادها المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بالتعاون مع شرطة المرافق ومسئولي الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للكورنيش، وفي استجابة لشكاوى المواطنين المترددين على الكورنيش للاستمتاع باوقاتهم.

وأوضح عبد المنعم، أن تلك المقاهي والإشغالات التي تمت إزالتها كانت تعوق حركة المواطنين على الكورنيش الذى يعد متنفسا للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ثلاث كافيتريات مرخصة مقامة على امتداد الكورنيش لتوفير الخدمات للمواطنين.

ووجة المحافظ شرطة المرافق باستمرار حملات الإزالة لأي إشغالات موجودة بالكورنيش الشرقي، والحفاظ على المظهر الحضاري له وعدم السماح بتواجد أي مقاه عشوائية.