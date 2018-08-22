أعلنت سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، عن توافد الآلاف على المصيف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ولذلك لزم تكثيف حملات الرقابة على الشواطئ للتأكد من الالتزام بالنظافة، والدفع بـ155 منقذا لتأمين وسلامة الرواد وتكثيف أمني مشدد واستعدادات مكثفة من قبل مجلس المدينة لتقديم الخدمات للمصطافين.

وتفقدت رئيسة المدينة، مداخل ومخارج المدينة للاطمئنان على سير العمل فيما قدمت الورود للزائرين، متمنية لهم قضاء وقت ممتع داخل المصيف.

وشددت على السائقين ضرورة الالتزام بالأجرة المقررة وعدم ارتكاب مخالفات أو مشاحنات مع المواطنين، وتفقدت موقف السيارات الأجرة لنقل الركاب بين جمصة والمحافظات، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، للتأكد من الالتزام بالتعريفة وخطوط السير.