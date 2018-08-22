أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن التراجع المضطرد والمستمر لمعدلات البطالة حتى وصلت إلى 9.9% في الربع السنوي الثاني من العام الجاري 2018، هو أحد ثمار الخير التي جنتها الدولة المصرية من المشروعات القومية الكبرى المنفذة منذ بداية عام 2014 مع فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة كانت في أكثر من 13% مع مطلع عام 2014 ثم بدأت في الانخفاض حتى وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.6% ثم في الربع الثاني من أبريل الى يونيه 2018 إلى 9.9%.

وأضاف سعفان في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن مصر أجبرت المنظمات الدولية، بصفة عامة ومنظمة العمل الدولية بصفة خاصة على احترامها، وتقدير الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها، ومنها إنجاز قانون التنظيمات النقابية وإجراء انتخابات مشهودة بعد توقف دام 12 عامًا، في صورة عبرت عن جدية الدولة في تحقيق طفرة إصلاحية إيجابية في ملف العمال والتنظيمات النقابية والعمالية، وأصبحت نظرة منظمة العمل الدولية لمصر مختلفة كثيرًا عن العقود الماضية، وكذلك خروج مصر من القائمة الفردية وقائمة الملاحظات الدولية المعروفة بالقائمة السوداء ، ثمرة اخرى من ثمار هذا الإصلاح.

وأوضح وزير القوى العاملة أن العامل المصري يحظى باهتمام كل الدول في الخارج لاسيما الدول العربية، وأصبح هو العامل رقم "واحد" بين عمالة الدولة الأخرى، ولا سيما في دول الخليج، مما يؤكد أن الدولة المصرية عادت هيبتها وقوتها وريادتها في بين كل الدول العالم وليس على مستوى دول الشرق الأوسط فقط".