كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في سوتشي مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، عن الأسباب التي تجعل مشروع الغاز "السيل الشمالي 2" ضروريا لأوروبا، وقال بوتين، إن مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2" مهم لأوروبا، نظرا لزيادة الطلب على الغاز من قبل المستهلكين الأوروبيين، مشددا على أن نمو الطلب يترافق مع تراجع احتياطيات أوروبا من هذه المادة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وكدليل على ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى أن إمدادات شركة "جازبروم" الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 13%، في حين أن موارد الدول الأوروبية، وخاصة النرويج وبريطانيا، تنضب،كما أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا لمنافسة جميع موردي الغاز في السوق الأوروبية على أسس عادلة وفي إطار القانون الدولي.

و"السيل الشمالي2" هو مشروع لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى أوروبا الغربية، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى "السيل الشمالي2" معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

وعن التبادل التجاري بين روسيا وفنلندا، أشاد الرئيس الروسي بوتيرة نمو التجارة بين البلدين، وقال إن حجم التبادل التجاري في النصف الأول من 2018 نما بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ حجم التجارة بين الجانبين في 2017 نحو 12.5 مليار دولار.

وأشار بوتين إلى أن حجم الاستثمارات الفنلندية المتراكمة بالاقتصاد الروسي بلغت 4.4 مليار دولار، فيما استثمرت الشركات الروسية بفنلندا قرابة 3.4 مليار دولار.