توافد المئات من المواطنين، اليوم الأربعاء، إلى مدينة دسوق للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة، حيث استقبلت حديقة الأسرة والطفولة أعدادا كبيرة، لوجود ركن ملاه خاص بالأطفال ومدينة ملاه متكاملة، سينما 7d، مسرح ترفيهي أراجوز، فقرات خدع سحرية، فقرات بلياتشو، وضحك ومسابقات، بيت الزواحف والحيوانات وطيور الزينة والتصوير مع الحيوانات.

ووجه اللواء حمدي الحشاش مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، مدير الحدائق، بتكثيف الاستعدادات لمواجهة الإقبال المتزايد على حديقة الأسرة والطفولة وتزويد مقاعد إذا لزم الأمر مع ضرورة حسن استقبال المترددين على الحدائق والمتنزهات.

كما توافد أيضا العديد من المواطنين على حدائق الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق من القرى والمراكز المجاورة، واستقبل كورنيش النيل بدسوق المئات، فضلاً عن الاستمتاع بساحة المسجد الدسوقي وشراء الحلوى والأسماك المملحة، كما تواجد رجال الأمن بأماكن التجمعات وتأمينها والعمل على سرعة التصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث طوال فترة الاحتفال.