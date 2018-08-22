شددت مديريات الأمن إجراءات تأمين احتفالات المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم، ومطاردة المتحرشين وتأمين الفتيات فى أماكن التجمعات وخاصة السينمات والحدائق والمتنزهات، وتمكنت من ضبط 27 متحرشاً فى محافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، وسط استمرار احتفالات المواطنين بثانى أيام العيد.

فى الإسكندرية، تمكنت مديرية الأمن من ضبط 15 حالة تعـرض للإناث بالطريق العام، بعد وضع خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفورى والحازم والحاسم مع محاولات التحرش بالفتيات، وتحديداً فى أماكن التجمعات، وخاصة الحدائق والمتنزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية، والتصدى لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أية جرائم مخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وفرضت الشرطة النسائية سيطرتها أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، لمنع ظاهرة حالات التحرش بالفتيات، سواء تحرش جسدى أو لفظى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بتكثيف المرور على المتنزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، لضبط الخارجين عن القانون، وقال مصدر أمنى بمديرية الأمن، إن قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تمكّن من ضبط 5 حالات أول أيام العيد، علاوة على 10 حالات فى اليوم الثانى، عبارة عن تعرّض للإناث بالطريق العام، مؤكداً أنها حالات فردية، ويرجع ذلك إلى التشديدات الأمنية التى اتخذتها المديرية للحد من ظاهرة التحرش.

وفى البحر الأحمر، ألقت شرطة قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة القبض على خمسة أشخاص بتهمة التحرش اللفظى بالسيدات بممشى شيرى، وعدد 7 أشخاص بعدة شواطئ مختلفة فى الغردقة، خلال حملة أمنية موسعة تم تنفيذها بناء على تعليمات اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى البحيرة، واصل الأهالى احتفالاتهم بالعيد، فى ظل تأمين قوات الشرطة وقال مصدر أمنى، إنه لم يتم تسجيل أو ضبط حالة تحرش واحدة، أو أى جريمة مخالفة للآداب العامة، فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وخرج المواطنون من منازلهم للاستمتاع بالعيد، رغم حرارة الطقس، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدن ومراكز المحافظة إقبالاً كبيراً، كما زاد الإقبال على قناطر «إدفينا» فى رشيد، وشاطئ نهر النيل والبحر المتوسط فى المدن الساحلية، إضافة إلى الميادين والحدائق العامة بمختلف المدن والمراكز، حيث المساحات الخضراء والملاهى.

القبض على 27 متحرشاً فى الإسكندرية والغردقة.. و3 محافظات خالية من التحرش فى العيد.. و12 ألف زائر لحديقة الفيوم.. و500 ألف مواطن زاروا «رأس غارب»

وتوافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات المنتشرة بالمحافظة، وخاصة حديقتى الفردوس وسط مدينة أسيوط وناصر بأبوتيج، وسط انتشار أمنى لقوات الشرطة، وأكد مصدر أمنى أنه لم يتم رصد أو وصول بلاغات بحالات تحرش منذ بداية الاحتفال بالعيد وحتى الآن، مشيراً إلى أنه تم نشر المخبرين السريين وسط المواطنين بالحدائق والمتنزهات والتجمعات وذلك لرصد ومنع وقوع حالات تحرش خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر.

وفى الفيوم، شهدت بعض الحدائق العامة، ومنطقة وسط مدينة الفيوم، مضايقات من بعض الشباب للفتيات، وخاصة فى المناطق المزدحمة، من خلال التحرش اللفظى، فى الوقت الذى لم تسجل فيه مديرية أمن الفيوم، على مدار يومين، أى بلاغات رسمية بالتحرش، فيما استمر توافد المواطنين على حديقة الحيوانات، وقالت الدكتورة نهى مصطفى، المشرف على الحديقة إنها استقبلت قرابة 12 ألف زائر فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، غالبيتهم من الشباب والفتيات، لافتة إلى أن الإقبال زاد بعد تنفيذ بعض أعمال التطوير، وتوفير المشروبات والأطعمة والملاهى للزائرين حتى يستمتعوا بوقتهم فى المكان.

وفى الجيزة، سجلت حديقة الحيوانات إقبالاً متوسطاً من قبل المواطنين على شباك التذاكر، للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى، وكان أغلب الزوار من الأطفال وأسرهم حتى سن 18 عاماً تقريباً، وهى الفئات التى تتردد على الحدائق فى الأعياد بشكل كبير، وفتحت الحديقة أبوابها فى ميعادها المحدد الثامنة صباحاً، واستمرت حتى الخامسة مساءً فى ظل وجود أمنى مكثف على البوابات والشرطة النسائية، تحسباً لأى أعمال شغب أو أى حالات تحرش.

وواصل أهالى ومواطنو قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات بمحافظة الغربية التوافد على الحدائق والمتنزهات العامة لقضاء إجازة العيد وسط أجواء من الفرحة، واصطحبت الأسر والعائلات أطفالهم لتناول وجبات الفطور والغداء معاً وسط الحدائق فضلاً عن الاستمتاع بالحفلات الكرنفالية التى انتشرت بكثافة بطول كورنيش النيل بمراكز بسيون وزفتى وسمنود وكفر الزيات.

وسجل شاطئ بورسعيد أعداداً كبيرة من الزوار وسط إقبال كثيف من المحافظات الأخرى، وانتقد المصطافون ارتفاع أسعار الشماسى المُبالغ فيه دون رقابة من المحافظة واستمتع الزوار بعزف فريق «أوسكرزما»، للموسيقى على الشاطئ، ورددوا الأغانى مع الفرقة، وأوضح طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ، أنه يجرى المتابعة الميدانية على مدار اليوم خلال عيد الأضحى المبارك وتم نشر المشرفين والمنقذين من رجال الإنقاذ النهرى على طول شاطئ بورسعيد وبورفؤاد.

واستقبلت مدينة رأس البر نحو 500 ألف مواطن، وسط إعلان حالة الطوارئ طوال أيام العيد، حيث تم الدفع بـسيارات إسعاف على الشاطئ، فضلاً عن 110 من رجال الإنقاذ بمشاركة قوات حرس الحدود للشواطئ، وتوفير المواد والسلع الغذائية بكل أنحاء المدينة، فيما شهدت القرى والمنتجعات السياحية فى جنوب سيناء توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم إلى الشواطئ والمخيمات ورحلات السفارى.