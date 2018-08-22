أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 37.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن المتوفين هم الحاجة ثناء عبد الواحد حسن سالم، من محافظة البحيرة، 60 عاما، وتتبع حج التضامن، والحاجة صفاء محمد حسين ابراهيم، 58 عاما، من محافظة القاهرة، وتتبع حج السياحة، والحاجة صابحة عبد الرزاق حسن علي، 60 عاما.

وأكد "مجاهد"، أن الوفاة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقل المتوفيات الى المستشفيات، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، كما يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وتنوه وزارة الصحة والسكان بأن الحالة الثانية والثلاثين من الوفيات، والتي أعلنت في وقت سابق، هي لحاج يدعى عاطف أحمد عبد الله، 54 عاما، من محافظة القاهرة، ويتبع خدمة حجيج السياحة، وليس الحاج عاطف أحمد ابراهيم عبدالله، من محافظة سوهاج، والذي يتبع حج التضامن.