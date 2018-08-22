لجأ عدد من أهالي منطقة الخامسة بشارع القماش في الإسماعيلية، إلى وضع مرحاض دورة مياه بجوار إحدى البالوعات بنهر الطريق، كعلامة إرشادية لعدم الوقوع بالبالوعة بعد تمكن اللصوص من سرقة الغطاء الخاص بها، فيما تم ردمها ببعض ورق الجريد والأشجار.

وكانت المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية انتشار سرقة غطاء البالوعات وبيعها كخردة للتربح مما جعل الأهالي يتفادون حوادث الطرق والسقوط في البالوعات العمومية سواء للأطفال أو المارة أو السيارات بوضع ما تيسر من الأمر لتفادى أي واقع يضر بالأهالي.

وقال فاروق نجيدة، من أهالي المنطقة، إنه "نعيش واقع سرقة غطاء البالوعات عن طريق أصحاب العربات الكاروا والتروسيكلات ونباشين القمامة الذين يأتون في ساعات متاخرة من الليل ويقومون بسرقتها رغم ثقل حجمها، لأنهم يتربحون من وراء بيعها والنتيجة وقوع كوارث للمواطنين الذي لا ذنب لهم".

ولفت إلى أن أحد أهالي المنطقة اضطر إلى وضع مرحاض دورة المياه كإجراء احترازي يمنع به وقوع حوادث، أو سقوط أطفال في البالوعة وهو ما حدث سابقا، وقال "المشهد يدعو للضحك والسخرية، شر البلية ما يضحك".