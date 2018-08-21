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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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بالصور| بـ"سيلفي تاج الورود".. فتيات مصر الجديدة تحتفلن بعيد الأضحى

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد ويوزع الحلوى في دسوق

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد ويوزع الحلوى في دسوق

بالفيديو| ميدو: فقدت 50 كيلو جرام من وزني للنجاة من الموت

بالفيديو| ميدو: فقدت 50 كيلو جرام من وزني للنجاة من الموت

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء في الغردقة 

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بمسجد الميناء في الغردقة 

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

رئيس مدينة رأس سدر يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد قباء

رئيس مدينة رأس سدر يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد قباء

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