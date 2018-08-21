أدى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، صلاة عيد الأضحى، يرافقه عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، بمسجد أبوبكر الصديق بحي أول.

حضر شعائر الصلاة الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ السيد عطية، مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف وقيادات المديرية.

وأم المصلين وألقى خطبة العيد الشيخ مصطفى عبد الفتاح أمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق، أوضح خلالها فضائل عيد الأضحى المبارك على المسلمين. كما أشار خلالها إلى الاقتداء بالرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وفضائل الأضحية ودعوة الدين الإسلامي الحنيف إلى التراحم والمودة ونشر المحبة والسلام والتسامح ونبذ الفرقة.