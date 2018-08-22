قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن الأموال التي دفعها محاميه السابق مايكل كوهن قبل الانتخابات التي أجريت في 2016 لا تشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأعلن ترامب في مقابلة ضمن برنامج تعرضه شبكة "فوكس" الإخبارية الأمريكية أن الأموال "لم تُدفع من صندوق الحملة، أنا دفعتها وكتبت تغريدة بشأن ذلك"، مضيفا "ليست انتهاكا للحملة".

وقال محاميه السابق لمحكمة فدرالية، أمس الثلاثاء، إن الأموال دُفعت بناء لطلب موكله لامرأتين ادعتا بإقامة علاقة مع ترامب الذي نفى علمه بالأمر حينها.

وأكد ترامب خلال المقابلة أنه "علم لاحقا بالأمر".