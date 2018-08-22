أصدرت السلطات الكوبية مرسوما اليوم، قضى بإمكانية قيام شركات أجنبية بتشغيل قطاع السكك الحديد، ما يشكل ترجمة لاصلاحات اقتصادية في البلاد.

وقال المستشار القضائي لدى وزارة النقل، ادموندو رونكييو، في تصريح لصحيفة غرانما الرسمية، إن القرار "يفتح الباب أمام قيام مشغل أو أكثر بتشغيل قطاع السكك الحديد، ويمكن ان يكون هذا المشغل شخصًا أو كيانًا قانونيًا، وطنيا أو أجنبيًا".

ويعود تاريخ المرسوم إلى نحو عام عندما كان راوول كاسترو، لا يزال رئيسًا، إلا انه لم ينشر إلا الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على أن يصبح نافذًا خلال شهر.

وتقوم شركة "اتحاد سكك حديد كوبا" الرسمية بادارة نحو 4500 كلم من الخطوط في حين تدير مجمعات زراعية وصناعية حكومية 7000 كيلومتر أخرى، حسب الارقام الرسمية.

ويعمل في هذا القطاع 21 الف شخص.

واستعدادا لإجراء استفتاء في الرابع والعشرين من فبراير 2019 باشر الكوبيون في اغسطس الحالي مناقشة مشروع دستور جديد يعترف بدور النشاط الخاص لادارة اقتصاد البلاد.