كوبا تؤكد لعباس تأييدها إقامة دولة فلسطينية

أكد الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استقبله الجمعة تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية.

وأكد دياز "تأييد كوبا الدائم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها" وفق الصحافة الرسمية.

وقالت وسائل الإعلام إن الرئيس دياز أكد رفض كوبا "قرار الحكومة الأمريكية الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".

وأكدت وكالة الأنباء الكوبية أن عباس شكر كوبا عل دعمها للشعب الفلسطيني وهي من الدول القليلة التي عارضت في 1947 تقسيم فلسطين، وواصلت دعم الفلسطينيين بعد انتصار الثورة الاشتراكية التي قادها فيديل وراؤول كاسترو.

ينهي عباس السبت جولة في أمريكا اللاتينية قادته كذلك إلى فنزويلا وتشيلي المؤيدتين إقامة دولة فلسطينية.

ودعا عباس الاثنين في فنزويلا دول أمريكا اللاتينية إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس مثلما فعل دونالد ترامب الذي خرج عن العرف الذي سار عليه الرؤساء الأمريكيون.

تفتتح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس في 14 مايو قبل يوم من الذكرى السبعين لإقامة إسرائيل ونكبة فلسطين.