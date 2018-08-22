تفقد الدكتور تامر مرعي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، بجنوب سيناء، يرافقه صبري محمد، وكيل إدارة التمريض مستشفى نويبع المركزي، ومستشفى طابا تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة انتظام العمل بالمستشفيات والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات والتزام العاملين بمواعيد العمل أثناء النوبتجيات خلال إجازة عيد الأضحى.

وتابع مرعي عمل جميع اﻷقسام الداخلية للمستشفيات، وتأكد من حسن سير العمل وانتظامه بالاطلاع على السجلات للتأكد من تواجد أفراد طاقم النوبتجيات بأماكن عملهم بكل اﻷقسام كما جرى الاطمئنان على توافر اﻷدوية والمستلزمات الطبية وتوافر فصائل الدم.

وشدد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة على وجود أطباء الوزارة في جميع التخصصات وأطباء كلية طب جامعة قناة السويس، وفقا للبرتوكول المبرم في هذا الشأن والفنين بكل التخصصات.