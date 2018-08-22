أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لم تشمل حصر "عمالة المنازل".

وقال سعفان في تصريحات لـ"الوطن": "للأسف الشديد كثيرًا من فئة عمال المنازل، لم يكن لديهم الوعي الكافي بأهمية التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ولكن لدى الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة النية الجادة، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب واتحاد العمال، لدراسة تأسيس قانون تنظيمي للعاملين بالمنازل.

وتابع وزير القوى العاملة: "سنقوم بعدة خطوات لتحفيز فئة "عمال المنازل" على أهمية أن ينضموا تحت مظلة رعاية الدولة واهتمامها بالعمالة غير المنتظمة.

وأشار سعفان إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، ودليل ذلك أنها اختصتهم بشعار 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك نابع من أهمية وضرورة وجودهم للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، ومن هنا أطلقت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة «مصر بكم أجمل» والتي تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ويستهدف توعية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل وإشراكهم في التنمية.