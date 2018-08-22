طمأن اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم، أهالي مركز طامية، بأنه تم إصلاح الانفجار الذي حدث صبيحة عيد الأضحى المبارك، داخل الخط البالغ قطرة 800 مم بقرية الروبيات بمركز طامية، والذي تسبب في انقطاع المياه عن بعض قرى مركز طامية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه بعد إصلاح العطل، ظهر كسر آخر، مما تسبب في توقف محطة طامية عن العمل، وقطع المياه عن مركز طامية بالكامل، وبعض أجزاء من مركز سنورس، وأنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتشغيل محطة طامية مرة أخرى، وضخ المياه بالشبكات حتى تصل لكل المناطق التي كانت متأثرة بالانقطاعات.

وتابع: نشكر أهالينا بمركز طامية على تحملهم عناء ومشقة عدم وجود المياه خلال هذه الفترة، والتي كانت خارجة عن إرادة الشركة، وأن الشركة لا تتقدم إلا بمجهود المخلصين من أبناء هذا البلد، وأنا وجميع العاملين لا نتوانى، ولو لحظة واحدة في خدمة أهالينا داخل المحافظة، وتجويد الخدمات المقدمة من جانب الشركة وتلبية احتياجات المواطنين من توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن مع توفير بيئة صحية آمنة متمثلة في صرف صحي آمن.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشكلات ضعف ضغوط مياه الشرب داخل شبكات المياه ببعض القرى بمركز سنورس، هي مشكلات موجودة منذ سنوات وللأسف كان حلها يتم بحلول مؤقتة، أما في هذه الأيام سيتم حلها حلا جذريا من خلال خزان ورافع بيهمو الذي يبلغ سعته أكثر من 5 آلاف متر مكعب، بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم إجراء بعض التجارب وبعض التقفيلات حتى يدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن، وأنه مع دخوله الخدمة ستنتهي مشكلات سنورس بشكل نهائي، لأن المهمة الرئيسية للخزان هو إعادة ضخ المياه بقوتها مرة أخرى، وكأن المياه خارجة من محطة العزب مباشرة لقرى سنورس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن دور أي مسئول تحقيق الرضا والقبول بين المواطنين بعيدا عن اختلاق وتصدير المشاكل للمواطن، لأن أي مسئول لا يريد أن يعيش في مشاكل، طالما الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة، فنحن هنا جميعا في مواقعنا لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته.