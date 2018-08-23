أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، أن مراكز الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة أجرت 3000 جلسة غسيل كلوي خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مكي، في تصريح صحفي، أنه من المقرر إجراء نحو 9000 جلسة غسيل فترة إجازة العيد، وأن جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى متوفرة.

وأضاف أن مرضى الغسيل الكلوي هم أولى فئات المرضى الذين نوليهم اهتمام بالغ لرفع المعاناة عنهم.

واطمأن على تواجد جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة وأن العمل يجري بصورة جيدة على مستوى جميع المراكز.