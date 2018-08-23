أصيب عامل في مخبز بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، ببتر في ذراعه بعد أن سحبته "العجانة" أثناء عمله.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول مستشفى بلقاس المركزي المدعو "محمد ا. ع"، 18 عامًا، عامل بفرن ومقيم بندر بلقاس مصاب ببتر بالساعد الأيمن.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال مرافقه المدعو "محمد. ع. ج"، عامل، بالمكان ذاته، ومقيم في قرية "الترزي" بلقاس، أكد في محضر الشرطة، بان زميله أثناء عمله على "العجانة" في الفرن جذبت يده وحدثت إصابته.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.