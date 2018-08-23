ضبطت مباحث نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، رجل مسن بعد أن اتهمه عامل بالتحرش بابنته أثناء تواجدها أمام المنزل.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة نبروه من "عمران. ن. م"، 36 عامًا، عامل، ومقيم في قرية "كفر الدكروري" بقيام المدعو "السواح. ع. م"، 72 عامًا، فلاح، بمحاولة التحرش بابنتيه حال لهوهما أمام المنزل.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المبلغ عنه لسؤاله فيما هو منسوب إليه.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.