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المسيحيون يحتفلون اليوم بعيد «تذكار صعود العذراء»

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ضبط 420 مخالفة مرورية بالبحر الأحمر

ضبط 420 مخالفة مرورية بالبحر الأحمر

ضبط 150 هاربا وفحص 100 مشتبه فيهم بالبحر الأحمر

ضبط 150 هاربا وفحص 100 مشتبه فيهم بالبحر الأحمر

ضبط 5 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات بالبحر الأحمر

ضبط 5 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات بالبحر الأحمر

بالصور| انتشار هاشتاج "غني يا أصالة" بعد انسحابها من "حفل الساحل"

بالصور| انتشار هاشتاج "غني يا أصالة" بعد انسحابها من "حفل الساحل"

اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

"مستشفيات الأزهر": تكريم الطبيب "حامل الطفل" بعد العيد

"مستشفيات الأزهر": تكريم الطبيب "حامل الطفل" بعد العيد

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غضب بعد أنباء عن تصوير "متحرش التجمع" لعمل فني.. و"العدل" يعلق

غضب بعد أنباء عن تصوير "متحرش التجمع" لعمل فني.. و"العدل" يعلق

في أول تعليق له.. طبيب "الحسين الجامعي": عملت واجبي ولا أستحق الشكر

في أول تعليق له.. طبيب "الحسين الجامعي": عملت واجبي ولا أستحق الشكر

أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

بالصور| "بابا نويل العيد".. مسيحيون يوزعون هدايا على أطفال المسلمين: ابتسامتهم أحلى عدية

بالصور| "بابا نويل العيد".. مسيحيون يوزعون هدايا على أطفال المسلمين: ابتسامتهم أحلى عدية

قربان للجن والشفاء من الأمراض..هكذا يستغل المغاربة دماء الأضاحي

قربان للجن والشفاء من الأمراض..هكذا يستغل المغاربة دماء الأضاحي

قبل الطفلة "أسماء".. وقائع الإهمال بمستشفى بسيون عرض مستمر

قبل الطفلة "أسماء".. وقائع الإهمال بمستشفى بسيون عرض مستمر

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