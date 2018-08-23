"مستشفيات الأزهر": تكريم الطبيب "حامل الطفل" بعد العيد

قال الدكتور طارق سلمان، المشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر، إنه تقرر تكريم الطبيب مصطفى رمزي بعد العيد، على موقفه الإنساني مع الطفل المريض وحمله مسرعًا لتلقي العلاج اللازم.

ووجه سلمان، في تصريحات لمحرري الشؤون الصحية، الشكر لوزيرة الصحة، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لوزيرة الصحة والسكان التي اتصلت أمس الأول بالطبيب مصطفى رمزي نائب جراحه المخ والأعصاب بمستشفى الحسين الجامعي وشكرته على إنسانيته وأثنت بشدة على أطباء مستشفيات جامعه الأزهر".

وتابع سلمان: "جامعة الأزهر بجميع العاملين بها يشكرون الوزيرة على دعمها ومساندتها لخدمه وطننا الحبيب".