نيابة الفيوم تطلب تحريات المباحث في إصابة 6 مواطنين في حادث "جيلاني"

أمرت نيابة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث بشأن إصابة مواطنين، في حادث انقلاب سيارة على الطريق السياحي قبل مدخل قرية جيلاني، لبيان ملابساته.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع الحادث.

وأفاد البيان الأمني بشأن الحادث، أنه السيارة التي انقلبت برقم لوحات "ف ب د 1594" أجرة، قيادة "شعبان. ن. ن" 23 سنة، المقيم في قرية قارون بمركز يوسف الصديق، مصابا بخلع في مفصل الكتف الأيمن، وبرفقته كل من "سعاد. م. م" 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح رَضِّي بالوجه، وكدمات متفرقة بالجسد، و"أحمد. ع. ع" 36 سنة، عامل، مصاب بجرح رَضِّي أعلى العين اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسد، و"زبيدة. ع. ع" 60 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، و"نجدة. ع. أ" 37 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وجميعهم من الواسطى ببني سويف.

وأسفر الحادث أيضا، عن إصابة الطفل "محمود. م. م" سنتان، المقيم في قرية قوتة بقارون، مركز يوسف الصديق، بجرح رضِّي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسد.

وأشار البيان إلى وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، والذي أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتقرر التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابسات حدوثها.

وحرر محضر بالواقعة، قُيِّدَ برقم 11845 لسنة 2018م جنح مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.