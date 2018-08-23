إيطاليا تسمح للأطفال فقط بالنزول من سفينة مهاجرين إلى البر

وافقت السلطات الإيطالية، أمس الأربعاء، على نزول الأطفال من سفينة "ديتشوتي" التي تحمل مهاجرين غير نظاميين، والراسية في ميناء كاتانيا منذ أمس.

وجاء ذلك في تصريحات مباشرة عبر الفيديو بثها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وقال سالفيني "إذا كان هناك أطفال، فيمكنهم النزول الآن، أما ما تبقى فلن ينزل منهم أحد".

وأردف: "إذا أراد رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) أو رئيس الوزراء (جوزيبه كونته) التدخل في القضية، فليفعلوا ذلك، ولكن ليس بموافقتي"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتحمل السفينة التابعة لخفر السواحل الإيطالي على متنها 177 من المهاجرين غير النظاميين، منهم 29 طفلًا، تم إنقاذهم الأسبوع الماضي.

وتابع سالفيني: "أتبنى خطوة متقدمة، على الرغم من أن أوروبا الجبانة تلتزم الصمت، إيطاليا بلد ذو قلب كبير، حيث تعتمد الجمعيات التطوعية على الملايين من المواطنين الأخيار والذين لا غنى عنهم".

وطلب رئيس البرلمان روبرتو فيكو، أمس، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، بضرورة السماح لكافة ركاب السفينة ديتشوتي بالنزول إلى البر، ثم الانتظار حتى يتم توزيعهم.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونته نداءً، عبر صفحته على فيسبوك، مساء الأربعاء، دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى "إسماع صوته" في مسألة تقاسم ركاب السفينة "ديتشوتي"، وأشار إلى أن "إيطاليا تظهر مرة أخرى وجهها الإنساني لكن ذلك لا يجب أن يكون ثمنه أن تشعر بأنها باتت بمفردها".

وهدد سالفيني، الإثنين الماضي، بإعادة ركاب سفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل تحمل مهاجرين إلى الموانئ التي غادروا منها، إذا لم يتم تقاسم الركاب بين الدول الأوروبية، ووصلت السفينة إلى ميناء كاتانيا، فجر أمس الثلاثاء، بعدما سمح وزير النقل والبنى التحتية الإيطالي دانيلو تونينيللي أمس الأول، لها بدخول المياه الإيطالية، بعد ستة أيام من البحث عن ميناء.