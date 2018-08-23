لليوم الثاني علي التوالي، تضاربت إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى، بين شركتي "دولار فيلم" و"الشركة العربية" إثر إعلان الأولى تصدر فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، للإيرادات بـ4 ملايين و255 ألف و690 جنيه.

فيما احتل فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان، الصدارة بـ4 ملايين و417ألف و88 جنيه، وفقًا للشركة العربية للتوزيع.

واحتل فيلم "تراب الماس" لـ"منة شلبي وماجد الكدواني" المركز الـ3، وفقًا للشركتين، فيما جاء فيلم "الكويسين" للفنان أحمد فهمي في المركز الـ4، بينما حل فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف، المركز الـ5، ويليه فيلم "سوق الجمعة" للفنانين عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، وريهام عبدالغفور، وتذيل فيلم "بيكيا" للفنان محمد رجب للإيرادات.