هنأ الفنان تامر حسني، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحرص "حسني"، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية في الفترة الأخيرة أيضا، حيث كتب: "كل سنة وأنتم طيبين و عيد سعيد علينا جميعاً يا رب.أما بقى عن جمال ردود أفعال كل اللي دخلوا فيلم البدلة بشكركم جداً جدا، عشان فعلاً هونتم عليا تعبي، وإن شاء الله هبقى كويس قريب والحمدلله على كل حال".

وكان حسني فقد صوته تمامًا خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي، وتمَّ نقله إلى أحد المستشفيات.