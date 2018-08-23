أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عن عزم الرئيس فلاديمير بوتين حضور قمة شرق آسيا، التي تعقد في نوفمبر المقبل في سنغافورة، ورجح الكرملين أن يلتقي نظيره الأمريكي هناك، وقال أوشاكوف لصحيفة "إزفستيا"، ردا على سؤال حول الزيارة المحتملة للرئيس الروسي إلى القمة: "نعم، من المخطط القيام بذلك"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

علاوة على ذلك، رجح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، احتمال عقد اجتماع جديد بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في سنغافورة" على هامش هذه القمة.

وصرح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، في وقت سابق، بأن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها بمناسبة قمة آسيان وقمة شرق آسيا، اللتين ستجري فعالياتهما في نوفمبر من العام الجاري، وستعقد قمة شرق آسيا في 14 — 15 نوفمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر،أن قمة شرق آسيا، تأسست في عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتعقد اجتماعاتها سنويا على أعلى مستوى بالارتباط مع فعاليات منظمة دول جنوب شرق آسيا.